Edição 1160

Destaque de manchete na edição desta semana para a entrevista com, Rui Figueiredo Soares, ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional.

Num momento em que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) enfrenta a pior crise de sempre, e a partir de Adis Abeba, onde acompanhou o Presidente da República para a 37.ª sessão Ordinária da União Africana (UA), o chefe da diplomacia cabo-verdiana fala sobre as preocupações e as principais linhas da política externa do país. A necessidade de fortalecer as instituições dos Estados africanos e a reformulação da intervenção regional, bem como a importância do diálogo e da diplomacia para resolver diferendos entre as Nações, são alguns dos temas abordados nesta conversa com Rui Figueiredo Soares, em que se traça a integração de Cabo Verde – pequeno Estado insular, mas que é “um grande Estado oceânico” - na sub-região, na região e no mundo.

Também em destaque está a reportagem emigração qualificada.

Enquanto alguns jovens lamentam a falta de reconhecimento profissional, outros relatam a decepção com as condições salariais e a busca por uma carreira mais promissora fora de Cabo Verde. Estes relatos entrelaçam-se com as preocupações das associações empresariais, que apontam a fuga de cérebros e a necessidade de políticas para reter talentos e impulsionar o desenvolvimento económico do país.

Na capa desta semana do Expresso das Ilhas falamos também sobre a presença do Presidente da República na Cimeira da União Africana.

José Maria Neves participou na 37ª Cimeira da União Africana onde defendeu a reforma da instituição e anunciou o apoio à candidatura de Angola à presidência da UA.

Outro tema em destaque é o das energias renováveis.

Na apresentação pública do Projecto Santiago Pumped Storage, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, destacou a magnitude e o significado deste empreendimento para o futuro energético do país. O projecto, inserido no pacote da Global Gateway com um investimento de 246 milhões de euros, concentra-se no sector das energias renováveis, alinhando-se com os esforços do país para atingir metas ambiciosas de produção energética limpa.

Hoje tem início mais uma sessão parlamentar e, além do debate com o Primeiro-ministro, vai ser discutida a revisão do Código de Justiça Militar.

Código que ainda está em vigor é anterior às revisões constitucionais de 1999 e 2010.

A Economia também merece chamada de capa na edição desta semana com o Outlook do Banco Africano de Desenvolvimento.

Cabo Verde cresce acima da média continental, mas há 24 economias com melhor desempenho. A dinâmica da recuperação económica de África abrandou, com o crescimento médio real do PIB a diminuir para cerca de 3,2% em 2023 (4,1% em 2022). Este declínio é o resultado de variados choques e de pressões inflacionistas elevadas que afectam as principais economias africanas.

A ler, igualmente, o texto ‘Língua cabo-verdiana e Língua portuguesa: uma ligação perene2 da autoria de Ondina Ferreira