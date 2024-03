Edição 1162

Nesta primeira edição de Março, mês da mulher, damos destaque de manchete para o perfil de Luísa Lobo.

Rosto conhecido do activismo social e ambiental e de múltiplas iniciativas de solidariedade, Maria Luísa Lobo foi, durante muitos anos, Presidente da Fundação das Aldeias SOS em Cabo Verde. Foi também quem lançou um projecto de plantação de árvores fruteiras nas cidades, que se tornou mediático, cativou seguidores e hoje é repercutido por várias pessoas. Mas para lá do seu “rosto” mais visível, é uma empresária de sucesso, dona da Tipografia Santos, uma empresa de referência no sector, em Cabo Verde.

Também em destaque está a entrevista com Carlos Santos, ministro do Turismo e Transportes.

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) bateu o recorde de público na edição deste ano, em que Cabo Verde foi o destino internacional convidado e um dos destaques do certame. Na quinta-feira passada, de manhã até ao final da tarde, o arquipélago mostrou a nova estratégia para o turismo, os novos segmentos a serem explorados, as oportunidades de investimento, os novos sectores estratégicos e modelos de financiamento. Falou-se da nova visão que assenta num desenvolvimento sustentável, um crescimento saudável, olhando para as preocupações ambientais, sociais e económicas. De um crescimento não apenas baseado na quantidade, mas também na qualidade. De um turismo praticado em todas as ilhas e que, em complemento ao sol e praia, abarque também a natureza, a cultura, os cruzeiros, ou os nómadas digitais. Apontou-se os objectivos de promoção que vêm com a nova marca do turismo de Cabo Verde, uma promoção feita de dentro e não a reboque dos grandes grupos. Em Lisboa, o Expresso das Ilhas falou com o Ministro Carlos Santos, que esteve na BTL a apresentar para os empresários portugueses a nova estratégia para o turismo cabo-verdiano.

Falamos também sobre o mais recente diagnóstico sobre o sector privado nacional produzido pela International Finance Corporation.

No documento a instituição aponta para caminhos e traça recomendações que o país deve seguir para um sector privado mais diversificado.

Dando continuidade ao tema de Março, mês da mulher, na reportagem desta semana, falamos sobre mulheres que desafiam normas e conquistam espaço. Um texto em que abordamos trajectórias inspiradoras de mulheres que desafiam estereótipos e moldam o cenário da igualdade de género em sectores muitas vezes considerados atípicos para o feminino. No fundo histórias marcantes de mulheres que conquistaram seus lugares no mercado de trabalho.

Ainda a marcar a actualidade está o tema dos leilões do INPS

O Banco de Cabo Verde (BCV) anunciou na passada sexta-feira que considera legítima e procedente a reclamação efectuada pela maioria dos bancos participantes do primeiro leilão por julgar a recusa do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em disponibilizar o regulamento dos leilões e a falta de partilha prévia da fórmula de cálculo da avaliação das propostas como procedimentos opacos e incompatíveis com licitações públicas. Ministério das Finanças defende articulação entre INPS, Banco Central e Governo para melhores soluções

Também com chamada de primeira página está o tema da reforma antecipada. Mudanças na legislação laboral e protecção social deverão contemplar possibilidade de reforma antecipada para trabalhadores do sector privado. Parceiros apoiam. Pensão será paga com penalização.