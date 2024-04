Edição 1167

Destaque de manchete para a entrevista com Cláudio Gonçalves Couto, Professor de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas.

O cientista político Cláudio Couto foi um dos oradores convidados pelo governo de Cabo Verde para a Conferência Internacional “Liberdade, Democracia e Boa Governança: Um olhar a partir de Cabo Verde”, que decorreu no Sal, nos dias 8 e 9. Autor de um conhecido canal no Youtube, “Fora da política não há salvação”, é precisamente esta frase que abre uma conversa onde se fala sobre desafios e outras questões complexas relacionadas com a política, a antipolítica, e, acima de tudo, com a democracia e suas instituições. O académico brasileiro, que fez parte do painel “Democracia e Liberdade Religiosa”, faz também um resumo da sua intervenção, que se centrou na forma como o populismo autoritário tem incorporado o discurso religioso, Deus e o Diabo, para seus próprios fins políticos.

Também em destaque está a nova legislação que proíbe o uso de plásticos de utilização única.

A entrada em vigor do Regime Jurídico de Comercialização, Importação, Distribuição e Produção de Plástico de Utilização Única, aplicável a todos os sectores económicos e a todos os agentes comerciais, tem gerado confusão e incerteza entre os cidadãos. Com críticas à falta de divulgação do decreto-lei, muitos se vêem sem orientação sobre como lidar com os produtos já disponíveis nas prateleiras das lojas.

O Expresso das Ilhas esteve no Sal, na Conferência Internacional “Liberdade, Democracia e Boa Governança: Um olhar a partir de Cabo Verde”.

Durante dois dias, 8 e 9 de Abril, a ilha do Sal reuniu participantes de todo o mundo, que juntos debateram questões essenciais para os caminhos e desafios da democracia e da liberdade. Dessas discussões resultou a Declaração do Sal, um documento que proclama um compromisso global em torno desses valores fundamentais para a vida das pessoas.

Falamos também sobre a nova Lei da Nacionalidade Portuguesa que já tinha sido aprovada, mas que ainda espera regulamentação.

O embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, afirma que, apesar da relevância da nova lei de nacionalidade portuguesa que entrou em vigor no dia 1º de Abril, a alteração operada pode não ter um impacto significativo na comunidade cabo-verdiana, excepto no que diz respeito à contagem do tempo de residência a partir do pedido.

Nesta edição do Expresso das Ilhas voltamos a dar destaque ao tema das energias renováveis e da transição energética em Cabo Verde.

Governo e a Cabeólica assinaram, no passado dia 5, o contrato de expansão do parque eólico de Santiago. Projecto está orçado em mais de 5 milhões de contos e vai permitir alcançar taxa de penetração de 30% de energias renováveis.

A ler igualmente o artigo de opinião ‘Presidente e Presidência… Incoerências ou Inconsequências?’ da autoria de Armindo Ferreira e 'Whistleblowing (denúncia em português)' de Luís Carlos Silva.