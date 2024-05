Edição 1174

Esta semana o Expresso das Ilhas dá destaque de manchete à reportagem sobre a alteração da regulação de balanças em Cabo Verde.

A falta de confiança nas balanças utilizadas em supermercados e mercados gera uma onda de insatisfação entre os consumidores que reclamam pagar mais devido à pesagem de produtos alterada. A Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE) confirma a irregularidade, mas diz não poder fazer nada devido à falta de instrumentos de aferição.

Destaque igualmente para a entrevista com Francisco Tavares, consultor de planeamento estratégico e políticas públicas.

O Instituto Nacional de Estatística divulgou recentemente as Estatísticas do Mercado de Trabalho, bem como o III Inquérito sobre Governança, Paz e Segurança, dois documentos que tomam o pulso à realidade socioeconómica e às percepções da população sobre aspectos fundamentais da política, democracia e vida em comum. Em análise aos dados, e com foco na juventude, o consultor Francisco Tavares destaca a necessidade de alinhar políticas públicas com as expectativas dos jovens para evitar a sua saída do país e melhorar a percepção da população sobre os políticos.

Abordamos também a participação de Cabo Verde na 4ª Cimeira dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento.

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, participou na 4.ª Conferência Internacional sobre Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) que se realizou em Antígua e Barbuda, nas Caraíbas, e onde apelou ao posicionamento “com relevância económica e geoestratégica” dos SIDS no concerto das nações.

Outro tema em destaque é a participação da ministra da Defesa no Fórum Schuman que decorreu em Bruxelas.

A ministra Janine Lélis está em Bruxelas, a convite do de Josep Borrell, o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança e Vice-Presidente da Comissão Europeia. É a segunda edição desta iniciativa que permite um intercâmbio sobre desafios e respostas comuns em matéria de segurança.

Destaque ainda para outra entrevista desta feita com Josep Maria Raventós, director executivo da Cegid para Portugal e África.

Depois de um processo de expansão global que incluiu a aquisição da Primavera, a Cegid, empresa especializada em soluções de gestão para empresas, vira-se agora para a Inteligência Artificial (IA) generativa. Na cidade portuguesa de Braga, abriu um campus que, até final de 2025, dará emprego a 150 pessoas. Na primeira visita a Cabo Verde, o novo director executivo para Portugal e África, Josep Maria Raventós, falou com o Expresso das Ilhas sobre a forma como a IA pode aumentar a eficiência e a criatividade das empresas, melhorando os processos de decisão.

Na Cultura damos destaque ao lançamento do Livro ‘A Macaronésia trocada por miúdos’ da autoria de Susana Gramilho.

A apresentação do livro infantil "A MACARONÉSIA TROCADA POR MIÚDOS" acontece esta sexta-feira, pelas 10h30, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia. A cerimónia de lançamento será conduzida pela professora e declamadora Alice Moreira, e a apresentação do livro estará a cargo da escritora Natacha Magalhães.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Fórum Schuman de Segurança e Defesa – uma oportunidade de diálogo com os nossos parceiros’ da autoria de Carla Grijo, Embaixadora da União Europeia em Cabo Verde e ‘O papel do Tribunal nas democracias frágeis’ de José Mendonça Monteiro.