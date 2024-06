Edição 1178

Destaque de manchete, nesta edição do Expresso das Ilhas, para a entrevista com Ângelo Correia.

O antigo ministro português, empresário e especialista em Segurança Ângelo Correia integrou a comissão de trabalho que elaborou o novo Conceito Estratégico de Defesa Nacional de Cabo Verde, já apreciado positivamente pelo Conselho Superior da Defesa Nacional, e que vai esta semana a debate no Parlamento. De passagem por Cabo Verde, a ocasião foi pretexto para uma conversa onde a Segurança foi o tema central e que começou no plano global, e suas cisões e contradições, passou pelo regional, e pela incapacidade da Europa de se afirmar, e terminou em Cabo Verde. País mais mar do que terra, voltado para o mundo, a sua força “depende da capacidade de encontrar oportunidades exteriores para desenvolver as suas potencialidades internas”, advoga o ex-político. Um país que se quer também cada vez mais forte a nível da sua Segurança e diplomacia securitária e que, garante Ângelo Correia, se vê hoje dotado de um conceito estratégico de defesa nacional holístico, moderno e exigente.

Também em destaque está o Plano Detalhado de Salvaguarda para a Cidade Velha.

O Plano Detalhado de Salvaguarda (PDS) de Cidade Velha é uma ferramenta abrangente que propõe a proteção dos edifícios históricos e patrimoniais, bem como dos desenhos urbanos e paisagísticos. Financiado pelo Banco Mundial, foi feito por um consórcio que integra uma empresa pública do Governo das Canárias, a Gesplan; uma empresa das Canárias, especializada em gestão do património, a Cultania; uma empresa de Cabo Verde especializada em infra-estruturas, a Sistema; e o Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura de Cabo Verde, o M_EIA. É gerido pelo Ministério das Infraestructuras, do Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), através do Instituto Nacional de Ordenamento do Território (INGT), em conjunto com o Instituto do Património Cultural (IPC) e a Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago.

Mas há mais temas em destaque nesta edição do Expresso das Ilhas.

Um deles é o Fórum de Defesa Nacional.

O Primeiro-ministro destacou que a segurança é um imperativo para a estabilidade e o desenvolvimento de Cabo Verde. Ulisses Correia e Silva enfatizou a importância de inserir o país em espaços económicos dinâmicos, permitindo o acesso e a atracção de investimentos, mercados, tecnologia, conhecimento e segurança, para acelerar o crescimento económico, reduzir vulnerabilidades externas e aumentar as condições para um desenvolvimento sustentável.

Outro tema em destaque é o combate que as várias comunidades da capital têm vindo a fazer ao mosquito transmissor da dengue.

Numa altura em que a cidade da Praia se prepara para a época das chuvas e numa altura em que há cerca de 700 casos de dengue e aproximadamente 1.500 casos suspeitos, as associações comunitárias da Cidade da Praia intensificam os esforços para combater esta doença infecciosa.

Também em destaque está a entrevista com João Spencer, Presidente do Conselho de Administração da EMPROFAC.

A empresa de distribuição de medicamentos comemora 45 anos de actividade. João Spencer, PCA da empresa, diz ao Expresso das Ilhas que instabilidade ao nível do Conselho de Administração está ultrapassada e que a EMPROFAC está preparada para enfrentar a concorrência que, desde Fevereiro do ano passado, existe no mercado.

A ler, igualmente, os artigos de opinião ‘Amílcar Cabral e a "Despartidarização" do seu Legado’ de Armindo Ferreira e Zona Económica Especial Agroindustrial de Santo Antão – Uma proposta para a promoção da criação de empregos na ilha’, de Paulino Dias.