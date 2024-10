Edição 1193

O Ensino Superior privado está em Manchete na edição desta semana, com entrevistas aos reitores da Universidade Lusófona, Carlos Delgado, e da Universidade de Santiago, Gabriel Fernandes.

A Universidade Lusófona e a Universidade de Santiago são duas entre as 12 instituições que compõem o panorama do ensino superior em Cabo Verde. Em conversa com o Expresso das Ilhas, os reitores, Carlos Delgado e Gabriel Fernandes, falam sobre a visão estratégica destas universidades e seu alinhamento com os desígnios de desenvolvimento do país. Temas mais amplos, como a “fuga” de estudantes e a Investigação, são também abordados numa análise geral sobre o sistema e desafios do ensino superior cabo-verdiano.

Também destaque para a situação da Justiça, com os dados dos relatórios do Conselho Superior de Magistratura Judicial e do Conselho Superior do Ministério Público.

No ano judicial 2023/2024, os tribunais cabo-verdianos julgaram 13.038 processos, uma redução de 253 casos relativamente ao período anterior. Apesar da alta taxa de resolução, o volume de novos processos, que chegou a 13.844, superou o número de casos concluídos, segundo o relatório sobre a situação da Justiça do Conselho Superior da Magistratura Judicial.

Já o relatório do Ministério Público indica um aumento de 6,4% no número de processos de crimes de Violência Baseada no Género (VBG), 11,5% nos crimes de homicídios e um aumento de 1,4% nos crimes sexuais. Os crimes contra a propriedade aumentaram 12,5%.

Chamada na primeira página para as Pescas. “Cabo Verde sem registo de pesca INN, mas realidade pode ser diferente” alerta que dados oficiais não mostram casos de pesca à margem da lei, mas insuficiente fiscalização, pouca informação e inconsistência institucional levam peritos a defender que números não reflectem realidade.

Ainda no “mar”, diz o Contra-Almirante Nuno Bragança, coordenador do Atlantic Center, que a “Segurança no Atlântico toca a todos os países que constituem a sua bacia”. Cabo Verde recebe, desde ontem, a conferência internacional ‘Segurança Marítima 2024: Inovações e Parcerias para o Futuro’. Nuno Bragança, um dos oradores deste evento, conversou com o Expresso das Ilhas e defendeu que a segurança marítima no Atlântico deve ser uma preocupação de todos os países.

Chamada ainda para o novo livro de Miriam Medina, “Filhas da Violência” que traz à luz a problemática da violência intrafamiliar e conta verdadeiras histórias de terror que, muitas vezes, ocorrem tão perto de nós

Na opinião, a ler nesta edição um artigo de José Luís Rocha intitulado “Nações Unidas: o multilateralismo «que precisamos», para «o futuro que queremos»” e “Educação e ensino sem viés ideológico” de Manuel Brito-Semedo.