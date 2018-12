Autonomia de futuro veículo de exploração de Marte foi testada no deserto do Saara

O veículo de exploração “Sherpa TT” foi testado durante o mês de Dezembro na área mais rochosa do deserto do Saara, em Marrocos, para afinar a autonomia do robô com rodas em forma de aranha, desenhado para futuras explorações em Marte.

O teste, que integra um programa financiado na totalidade pela Comissão Europeia, tem como finalidade o desenvolvimento da robótica espacial, e dotação de maior autonomia aos robôs espaciais, especialmente em ambientes mais agressivos, de acordo com a agência EFE. O veículo de exploração, que utiliza quatro patas articuladas com rodas mais um braço mecânico, é um protótipo de laboratório, uma vez que ainda não está protegido contra a radiação à qual vai estar sujeito em Marte, nem contra temperaturas extremas, esclareceu o representante da empresa tecnologia espanhola que levou a cabo a operação, Jorge Ócon. “O teste serviu para experimentar o software e poder introduzir os algoritmos necessários para dotar o robô de maior inteligência”, salientou. O solo deserto do Saara, nesta parte de Marrocos, é constituído por terreno rochoso, com apenas alguns exemplares de arvoredo, devido às últimas chuvas na região. A rugosidade da superfície torna-a mais semelhante à morfologia do solo de Marte.

