NASA lança com sucesso sistema de emergência de nave que levará o Homem de regresso à Lua

​A NASA lançou quarta-feira, com sucesso, um sistema de emergência da nave Orion, com que pretende levar astronautas, incluindo a primeira mulher, de regresso à Lua dentro de cinco anos, informou a agência espacial norte-americana.

O lançamento foi feito às 07:00 locais (10:00 em Cabo Verde) de Cabo Canaveral, na Florida, Estados Unidos, tendo a nave, em versão de teste, caído passados três minutos no oceano Atlântico, a uma velocidade de 500 quilómetros por hora.

Segundo a NASA, estava previsto que a versão de teste da Orion se afundasse no mar, uma vez que não levava para-quedas, para efeitos de uma amaragem, nem sistema de controlo de altitude, ambos elementos necessários para um voo tripulado.

A informação recolhida durante o teste de permitirá à agência espacial norte-americana analisar o resultado da manobra e as condições de separação do sistema de emergência da Orion, que permite abortar um voo tripulado em caso de anomalias no foguetão durante o lançamento.

Ao fim de um voo de 80 segundos, a uma altitude de 13.400 metros, a torre do sistema separou-se da nave e a Orion começou a circular livremente até cair no Atlântico.

Após o lançamento, decorridos 52 segundos, a nave tinha atingido uma velocidade de 1.300 quilómetros por hora e situava-se a 9.500 metros de altitude.

A NASA e o governo norte-americano anunciaram recentemente que a próxima missão tripulada à Lua será em 2024 e se chamará Ártemis. Dela fará parte a primeira mulher.

Os Estados Unidos prometem levar astronautas de volta à Lua na nave Orion, que será lançada da Terra pelo foguetão SLS, cujo teste de lançamento foi novamente adiado, para 2020.

Até hoje só estiveram na superfície da Lua astronautas norte-americanos, ao todo 12, ao abrigo do programa Apollo da NASA.