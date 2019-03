O Messenger lançou uma nova funcionalidade. Agora, passa a ser possível aos utilizadores responderem a mensagens específicas, evitando confusões.

Adianta a Venture Beat que em breve será possível aos utilizadores responderem a mensagens concretas, numa conversa individual ou em grupo. Basta pressionar por alguns momentos a mensagem (de texto, fotografia, vídeo ou GIF) à qual se quer responder e surgirá a opção de resposta directa.

No fundo, trata-se de possibilitar no Messenger algo que há vários anos já está funcional no WhatsApp, parte dos esforços do Facebook colocar todos os seus serviços de mensagens numa única plataforma.