Sistema operativo da Huawei será compatível com Android

A alternativa da Huawei ao sistema operativo da Google poderá executar todas as aplicações desenvolvidas para Android. Desse modo, o impacto para os actuais utilizadores será virtualmente nulo. Ao mesmo tempo, ficamos a conhecer o nome desta plataforma baseada no AOSP, Huawei OS, ou HongMeng.

A alternativa, agora confirmada, permitirá à gigante chinesa fintar a Google e todo o seu Android.

Ainda que este seja o plano B, e que a empresa esteja a fazer os possíveis para se manter com o Android, a necessidade para considerar um rumo alternativo é bastante real. Aliás, findo o prazo dilatório concedido à Huawei para garantir o suporte aos atuais dispositivos, empresas como a Google poder-lhe-ão ser barradas.

Sem a Google, o Huawei OS aparenta ser a solução!

É o mais recente capítulo na série de infortúnios que têm assolado esta empresa. Contudo, de acordo com as informações agora avançadas pela publicação HuaweiCentral, o seu sistema operativo suportará todas as aplicações que atualmente utilizamos nos nossos smartphones ou tablets Android.

Por outras palavras, a fabricante chinesa certificar-se-á que o utilizador continuará a ter uma experiência muito similar. Isto na hipótese in extremis de o Android ser-lhe efectiva e definitivamente barrado. Recordamos, a propósito, que o sistema do robô verde pertence à Google e por sua vez, esta pertence à Alphabet.

As novidades surgem pouco após ter sido avançada a iminência da apresentação e possível lançamento do Huawei OS, ou HongMeng. Entretanto, a publicação supracitada confirma que essa plataforma será perfeitamente compatível com as aplicações ou apps existentes.

Fintando o Android com o Huawei OS ou HongMeng

Para o efeito, a publicação cita fontes próximas do assunto, além da palavra de Yu Chengdong, CEO e responsável máximo pelo departamento de smartphones da empresa. É uma garantia, sobretudo para os consumidores, que provavelmente nada mudará. Aqui, claro, pelo menos à superfície.

O nome desta plataforma ainda é alvo de debate. No entanto, a mesma já estará a ser testada na China, junto de alguns utilizadores. Aí, a nomenclatura utilizada é HongMeng, ao passo que internacionalmente não seja um nome sonante. Com efeito, vemos o Huawei OS a ser repetido vezes sem conta pelas mesmas fontes.

Em suma, é provável que HongMeng OS seja o nome dado à versão em testes na China. Já para os mercados internacionais, é extremamente provável que o nome seja algo mais sonante, e familiar. Já numa última nota, este sistema operativo deverá ser disponibilizado a partir do outono, ou até à próxima primavera.