Google saiu em defesa da Huawei

A tecnológica de Mountain View adianta que banir a Huawei poderá ser uma maior ameaça para a segurança nacional dos EUA.

A Google anunciou recentemente o afastamento da Huawei, o que fará com que os smartphones da empresa deixem de receber actualizações do sistema operativo Android. Pois bem, diz o Financial Times que a Google está a tentar defender a Huawei perante a administração Trump, argumentando que a Huawei deixar de receber actualizações é uma ameaça à segurança dos EUA.

É preciso recordar que a decisão da Google de deixar de providenciar serviços surge na sequência da assinatura de uma ordem executiva emitida por Donald Trump a banir a aquisição de equipamentos da Huawei por empresas norte-americanas. A fonte da publicação indica que o argumento está a centrar-se na possibilidade de surgir uma versão híbrida do Android, o que colocaria o sistema operativo ainda mais em risco de ser invadido.

De momento a Google tem uma licença temporária de lançar actualizações para smartphones da Huawei até ao dia 19 de agosto. Até lá é de esperar que as negociações entre a Google e a administração Trump venham a ter desenvolvimentos, assim como a ‘guerra’ comercial entre os EUA e a China.

É precisamente esta ‘guerra’ comercial que muitos dizem estar na origem da decisão de Donald Trump relativamente à Huawei, com o Presidente dos EUA a indicar a situação da empresa chinesa poderia mudar de acordo com o rumo das negociações.