Novo rival do Android está mais perto de se tornar realidade

A empresa chinesa começou a registar o sistema operativo em vários países diferentes.

A Reuters está a avançar com a notícia que a Huawei começou a registar o seu sistema operativo na Europa e ainda em nove países diferentes sob o nome ‘Hongmeng’, o que significa que esta alternativa ao Android está um pouco mais perto de se tornar realidade.

A preparação do lançamento do novo sistema operativo foi confirmada pelo vice-presidente de relações públicas e comunicações da Huawei, Andrew Williamson, na Cidade do México, México. “A Huawei está no processo de potencialmente lançar um [sistema operativo] substituto,” confirmou Williamson.

Este é o mais recente desenvolvimento do conflito em que a Huawei se tem visto, depois de a empresa ter sido banida dos EUA por ordem executiva do Presidente Donald Trump. Desde então, o afastamento da Google e revogação da licença de uso do sistema operativo Android ajudou a ditar o rumo dos acontecimentos e a necessidade de a Huawei lançar o seu próprio sistema operativo.