O Android recebeu um modo especial para o manter produtivo

O "Focus" tem estado a ser testado em fase beta.

Se trabalha com o smartphone é provável que o considere tanto uma ferramenta valiosa como uma fonte constante de distração. Seja pelas redes sociais, apps de mensagens ou jogos, ter uma sessão de trabalho produtiva é praticamente impossível para algumas pessoas.

É por isso mesmo que a Google lançou um modo especial para o seu sistema operativo que previne que os utilizadores se distraiam. O modo em questão recebeu o nome de “Focus” e permite-lhe selecionar as apps que, com este modo activo, ficam inacessíveis. Pode até selecionar um período do dia em que ficam bloqueadas, garantindo assim que não tem nenhuma tentação.

Como lembra o Engadget, este modo foi anunciado oficialmente durante o evento da Google dedicado a developers, o I/O, e tem estado até aqui em fase beta. O modo Focus ficou disponível para smartphones com Android 9 ou 10.