NASA cria simulação de buraco negro

NASA desenvolveu simulação que ajuda a perceber o que são os buracos negros que existem no espaço. Software tem como objetivo demonstrar a força gravitacional do fenómeno.

Até Abril sabia-se que os buracos negros existiam, mas nunca se tinha conseguido fotografar um. Tudo mudou quando a NASA revelou a impressionante imagem.

No entanto, apesar de ser considerada uma imagem marcante à qual poucas pessoas ficarão indiferentes, a fotografia não permite ter ima ideia do que realmente se passa num buraco negro. Agora a NASA criou uma simulação que permite visualizar o buraco negro em questão.

A simulação foi criada com recurso a software disponível no Goddard Space Flight Center da NASA e procura demonstrar a força gravitacional do buraco negro, tão forte que nem a luz lhe consegue escapar.

“Simulações e vídeos como este ajudam-nos a visualizar o que o Einstein queria dizer quando disse que a gravidade distorce o tecido do espaço e do tempo. Até recentemente, estas visualizações estavam limitadas à nossa imaginação e programas de computador. Nunca pensei que seria possível ver um buraco negro verdadeiro”, afirma o responsável por esta simulação, Jeremy Schnittman, no site da NASA.