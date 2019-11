Facebook quer lançar novo feed e 'inspirar-se' no Instagram

A rede social está a estudar a hipótese de lançar uma área para uma navegação mais relaxada, sem descrições e com forte componente visual.

O sucesso das Stories no Instagram levou a que o Facebook decidiu-se implementar estas publicações efémeras na sua rede social. Pois bem, parece que o Facebook parece disposto a continuar a inspirar-se no Instagram e nos últimos tempos tem prestado especial atenção ao separador Explore.

Segundo o TechCrunch o Facebook encontra-se a testar uma nova área com o seu respectivo feed, de nome Popular Photos. A ideia é proporcionar uma experiência de navegação mais relaxada, com menos descrições e com uma componente visual mais forte. O objectivo é dar aos utilizadores uma forma de ‘escaparem’ dos conteúdos do feed de Notícias, afastando-os dos temas da actualidade para uma área mais tranquila.

Apesar de ter recusado partilhar detalhes sobre este Popular Photos, um porta-voz do Facebook confirmou que teve lugar um pequeno teste e adiantou que estão planeados ainda mais no futuro. De momento parece que teremos de esperar por novidades no que diz respeito à reacção dos utilizadores do Facebook.