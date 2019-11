Facebook vai deixá-lo escolher os seus amigos "favoritos"

A rede social espera incentivar os utilizadores a fazerem partilhas mais pessoais na plataforma.

O Facebook está a planear integrar mais uma adopção de uma funcionalidade do Instagram na sua rede social, inspirando-se desta vez na funcionalidade “Amigos chegados” para criar os “Favoritos”.

Quem o diz é a investigadora Jane Manchung Wong que, depois de ter investigado o código da app do Facebook no Android, está pronta para afirmar que a funcionalidade está em desenvolvimento. Ainda não se sabe se o Facebook lançará a opção na versão final da sua app.

Tal como acontece no Instagram, os utilizadores do Facebook poderão criar uma lista de amigos próximos para partilhas mais pessoais, evitando assim os olhares e juízos de familiares e colegas de trabalho.

Como conta o TechCrunch, o Facebook veio posteriormente confirmar o teste aos “Favoritos”, indicando que pretende ser um atalho para partilhas mais rápidas via Messenger com um grupo definido de pessoas. O teste está aparentemente a decorrer numa equipa interna e não entre colaboradores ou membros do público.