TikTok já é mais usado do que o Instagram, Twitter ou Snapchat nos EUA

Apesar de os internautas norte-americanos passarem, em média, 45 minutos diários no Facebook, uma nova análise demonstra que os níveis de utilização da TikTok estão rapidamente a subir, ultrapassando os do Instagram, Twitter ou Snapchat.

Embora a TikTok esteja a enfrentar o escrutínio do Governo norte-americano há já algum tempo, estando mesmo sob a mesa a possibilidade de bani-la, a sua popularidade não deixa de crescer nos Estados Unidos. Os mais recentes dados da Cowen revelam que os norte-americanos passam mais tempo na popular aplicação da ByteDance do que no Instagram.

No segundo trimestre de 2020, os utilizadores passavam, em média, 41 minutos diários na TikTok. Já no Instagram, o tempo médio diário era de 31 minutos. Os dados avançados pelo Business Insider indicam que os utilizadores passaram diariamente 29 minutos no Twitter e 27 minutos no Snapchat. O Facebook, por outro lado, continua a ser a app onde os internautas passaram mais tempo, totalizando 45 minutos por dia.

Recorde-se que, de acordo com a mais recente análise da Sensor Tower, a TikTok foi a aplicação mais instalada em todo o mundo durante o mês de Junho, registando, ao todo, mais de 87 milhões de downloads em ambas as lojas digitais da Google e da Apple.

A consultora indica que o valor representa um crescimento de 52,7% em relação a junho de 2019. Porém, o número é inferior aos mais de 111,9 milhões de downloads registados em maio deste ano.

A TikTok volta a liderar no que toca às apps que conseguiram arrecadar mais receitas, com os utilizadores a gastarem ao todo mais de 90,7 milhões de dólares ao longo do mês de Junho. A consultora explica que cerca de 89% das receitas da aplicação têm origem na China, seguindo-se os Estados Unidos, com apenas 6%.