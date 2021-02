Astrónomos detectaram o objeto mais distante do Sistema Solar

Em comparação, Plutão está muito mais próximo.

Um grupo de astrónomos conseguiu detectar o objecto mais distante do Sistema Solar, ao qual chamaram de Farfarout. Este planetóide está atualmente a 132AU (unidades astronómicas), o que significa que se encontra a 19.7 mil milhões de km do Sol. No entanto, a órbita do Farfarout ainda é capaz de o levar para mais longe, até 175AU.

Para ter uma medida de comparação, Plutão está ‘apenas’ a 34AU do Sol, o que faz com que este Farfarout esteja muito mais longe do que inicialmente poderia ser pensado. Os astrónomos responsáveis pela descoberta conseguiram detectar o Farfarout em 2018, usando o telescópio Subaru no Hawaii.

De notar que o facto de o Farfarout ter actualmente o título de objecto mais distante do Sistema Solar não faz com que não possa perder o título no futuro. Como recorda o Inverse, até há pouco tempo o estatuto pertencia ao Farout, a uma distância de 120AU.