NASA destaca sucesso da missão na viagem do 'Perseverance' até Marte

A equipa responsável pelo pouso do robô 'Perseverance' em Marte congratulou-se hoje com o sucesso da missão, que vai agora avançar para a fase de análise da superfície do planeta e da recolha de amostras.

"[Trabalhar na missão] consome-nos, torna-se parte de nós, de alguma maneira. Ainda é difícil acreditar que acabámos. Ainda parece surreal (...). Temos de estar constantemente aterrorizados, temos de respeitá-lo, mas, ao mesmo, temos de acreditar que vamos conseguir, porque, de outro modo, nunca colocaríamos um 'carro' em Marte", disse o Matt Wallace, gestor adjunto do projeto, em conferência de imprensa, transmitida em directo através da rede social YouTube e na página da NASA na internet. Já Thomas Zurbuchen, administrador associado da NASA não escondeu a emoção e disse que havia dois planos: o original e um de contingência, para o caso de a missão não correr como o esperado. Depois, o responsável levantou-se e rasgou o plano de contingência, enaltecendo o momento "histórico" que foi a chegada do "Perseverance" ("Perseverança") a Marte. "Colocámos um representante da Terra numa zona que nunca foi vista", destacou o director do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, Michael Watkins. Questionada pelos jornalistas sobre quando é que é expectável que haja dados recolhidos pelos microfones do robô, Jennifer Trosper, gerente adjunta do projecto, disse que, apesar da aterragem bem-sucedida, o trabalho não parou e que as primeiras informações sobre a captação de som poderão estar disponíveis ao início da manhã de hoje. O robô "Perseverance", da missão da NASA, aterrou ontem à noite, pelas 19:56 em Cabo Verde, na superfície de Marte, para recolher amostras do solo e de outros elementos do planeta. A aterragem do "Perseverance", uma missão não tripulada da NASA, foi transmitida nas redes sociais Twitter e YouTube e também na página oficial da NASA na internet. As operações estiveram a ser coordenadas a partir do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em La Cañada Flintridge, na Califórnia (Estados Unidos). O sinal proveniente de Marte demorou pouco mais de dez minutos a chegar à Terra, ou seja, quando a equipa responsável pela coordenação da aterragem do "Perseverance" recebeu a informação de que o robô tinha aterrado, o aparelho já estaria há vários minutos no solo. A aterragem foi na cratera de Jezero. A entrada na atmosfera de Marte ocorreu às 19:48, hora de Cabo Verde, e foi o ponto sete de uma lista com mais de 35 requisitos imprescindíveis para que a aterragem ocorresse sem quaisquer problemas e que estava a ser monitorizada ao segundo. A fase final do processo demorou cerca de sete minutos. As amostras recolhidas não deverão chegar à Terra antes do início da próxima década.

