OMS sugere que o coronavírus passou de morcegos para humanos por meio de outro animal

Relatório que investiga a origem da covid-19 em Wuhan, na China, mantém em estudo “todas as hipóteses”.

Em meados de Janeiro, um ano após o início da pandemia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) enviou uma missão a Wuhan e outras cidades da China para investigar a origem da covid-19. Os 10 eminentes cientistas internacionais que trabalharam na área durante duas semanas produziram um relatório que a OMS antes de tê-lo apresentado ontem, terça-feira, já tinha vazado para alguns meios de comunicação, incluindo a agência AFP. A principal conclusão do documento é que a transmissão do vírus para os humanos provavelmente ocorreu a partir de um morcego, por meio de um terceiro animal não identificado. O documento também descarta a possibilidade de que a pandemia tenha origem em laboratório, mas mantém as outras hipóteses em avaliação e pede mais investigações.

As novas conclusões, escreve o El País, em nada diferem daquelas que o chefe da missão, Peter Ben Embarek, já antecipara na colectiva de imprensa de 9 de Fevereiro em Wuhan, no final da visita de especialistas, que contaram com a colaboração de cientistas chineses. O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reagiu esta segunda-feira ao vazamento do documento, no qual os peritos destacam a necessidade de realizar estudos em uma área mais ampla do que a China. “Todas as hipóteses estão sobre a mesa e merecem um estudo mais aprofundado”, disse Ghebreyesus, citado pela mesma fonte.

Assim, os signatários consideram que a transmissão do vírus da covid-19 por um animal intermediário é uma hipótese “entre provável e muito provável”. No entanto, a possibilidade de transmissão directa entre o animal inicial, ou seja, o morcego, e o homem ainda é considerada entre “possível e provável”. Mas o relatório conclui que é “extremamente improvável” que o coronavírus seja resultado de um acidente ou escape de patógenos de um laboratório.

