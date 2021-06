SpaceX quer estrear primeiro porto espacial no mar já em 2022

Os planos foram partilhados pelo fundador e CEO da empresa na respetiva conta de Twitter.

O fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk, anunciou no Twitter que o primeiro porto espacial no mar da empresa está neste momento em construção, com perspectivas de ser estreado no próximo ano.

Mais ainda, Musk adianta que o porto espacial marítimo se chamará Deimos, como a divindade do terror na mitologia grega. A resposta de Musk surge depois de um dos seguidores partilhar uma imagem ‘concept’ de como poderá ser este porto espacial.

De notar que, para construir o porto espacial Deimos, a SpaceX está neste momento a adaptar uma plataforma marítima anteriormente dedicada à extração de petróleo. Diz o Digital Trends que esta aquisição foi feita à Valaris e custou um total de 7 milhões de dólares.