Terceira missão tripulada da NASA e da SpaceX lançada em 31 de Outubro

A NASA anunciou segunda-feira que a terceira missão tripulada à Estação Espacial Internacional (EEI), realizada em conjunto com a empresa privada SpaceX, irá descolar em 31 de Outubro do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, Florida, nos Estados Unidos.

A agência espacial norte-americana explicou que o ajustamento da data de lançamento, que pressupõe um atraso de quase uma semana face ao anteriormente anunciado (23 de Outubro), foi determinado "com base no tráfego de veículos visitantes".

Os quatro astronautas que viajarão a bordo de uma nova cápsula Dragon, fabricada pela SpaceX, serão Raja Chari, Tom Marshburn e Kayla Barron, da NASA, e o astronauta da Agência Espacial Europeia (AEE) Matthias Maurer.

Os tripulantes da missão Crew-3 passarão seis meses na EEI e, durante os primeiros dias, terão "um breve período de transferência" com os membros da Crew-2, que devem chegar à costa da Florida na primeira quinzena de Novembro, informou a NASA.

Os astronautas da NASA Shane Kimbrough e Megan McArthur, da agência espacial japonesa JAXA Aki Hoshide e Thomas Pesquet da AEE regressarão à Terra a bordo do Dragon Endeavour, o mesmo em que viajaram para EEI em 23 de Abril.

Esta missão é uma parceria público-privada da NASA com a SpaceX, empresa fundada em 2002 por Elon Musk, também fundador da empresa de carros elétricos Tesla.

Segundo indicou hoje a agência espacial dos Estados Unidos, após a Crew-3 a próxima missão está agendada "para não antes de meados de Abril de 2022 e a nave espacial e o veículo de lançamento associados serão determinados em uma data posterior."

No início do mês, uma cápsula Dragon, da SpaceX, acoplou com êxito à Estação Espacial Internacional (EEI), depois de ter sido lançada no Centro Espacial Kennedy.

A Dragon, que pesava mais de 3.300 quilos, transportava dois grandes painéis solares destacáveis, os primeiros de um total de seis que a NASA vai enviar para a estação espacial com o objetivo de aumentar em 30% o fornecimento de energia.