Cabo Verde Digital lança concurso para participação de 10 projectos tecnológicos no Web Summit-21

O governo, através do programa Cabo Verde Digital, lança um concurso para a selecção de projectos de base tecnológica, que irão participar no Web Summit 2021, no âmbito do programa GoGlobal.

De acordo com um comunicado oficial, nesta quinta edição, pretende-se seleccionar 10 promotores de projectos de base tecnológica, que irão representa o país no referido evento. “Para estes empreendedores/promotores, será uma oportunidade única para conhecer os líderes empresariais, investidores e investigadores de classe mundial, fazer networking, estabelecer parcerias e gerar negócios”, refere. O secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, realça que se trata de uma oportunidade fantástica, partindo do propósito do “governo de Cabo Verde de colocar à disposição dos jovens e das startups nacionais o acesso aos palcos internacionais; atrair talento/empresas internacionais a localizarem-se em Cabo Verde e, consequentemente, promover o país como um destino para nómadas digitais”. O GoGlobal é um programa anual de capacitação, imersão e visibilidade que tem como objectivo, por um lado, expor as Startups TIC nacionais ao mercado global, possibilitando jovens inovadores cabo-verdianos a estarem em contacto com o que há de mais actual e disruptivo no mundo. Por outro lado, visa dar visibilidade internacional a um conjunto de medidas de promoção da transformação digital e desenvolvimento de um ambiente propício ao empreendedorismo de base tecnológico em Cabo Verde. Considerada uma das maiores feiras de inovação, tecnologia e empreendedorismo do mundo, a Web Summit 2021 terá como palco a cidade de Lisboa, de 01 a 04 de Novembro. As inscrições para o concurso decorrem entre 15 de Setembro e 1 de Outubro no website digital.cv/goglobal.

