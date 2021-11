Estudo indica qual o melhor horário para ir dormir e evitar doenças cardíacas

O risco de desenvolver doenças cardíacas é um receio que atormenta muitas pessoas ao mesmo tempo que vão envelhecendo. Como prevenção, há vários hábitos que podem ser adquiridos. Agora, um novo estudo revela que dormir cedo pode ajudar a retardar o aparecimento deste tipo de problemas.

De acordo com os resultados do novo estudo, publicados no European Heart Journal – Digital Health, para ter um coração saudável o ideal é dormir cedo – mas não muito cedo. Os autores apontam que adormecer entre as 22 e 23 horas ajuda a ter um menor risco de desenvolver doenças cardíacas.

Durante a pesquisa, descobriu-se que, em comparação com os indivíduos que adormeciam no horário aconselhado, quem adormecia por volta da meia-noite, ou mais tarde, tinha um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares – sendo esse risco 25% mais alto. Percebeu-se ainda que a incidência sobe em 12% no caso das pessoas que adormecem entre as entre as 23 e 24 horas.

“O nosso estudo indica que a hora ideal para ir dormir é num ponto específico no ciclo de 24 horas do corpo, pois os desvios podem ser prejudiciais à saúde. A hora mais arriscada é depois da meia-noite, porque pode reduzir a probabilidade de ver a luz da manhã, o que não é bom para o relógio biológico”, explicou David Plans, autor do estudo, em comunicado.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1042 de 17 de Novembro de 2021.