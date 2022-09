James Webb volta a surpreender e mostra-nos Neptuno como nunca vimos

A NASA partilhou novas fotografias captadas pelo James Webb que mostram com uma clareza inédita os anéis de Neptuno - algo que já não acontecia desde a passagem da sonda Voyager 2 pelo planeta em 1989.

O Telescópio Espacial James Webb dá aos investigadores da NASA a oportunidade de olhar para o Universo de uma nova forma, não só de corpos celestes distantes como também de planetas do nosso Sistema Solar.

O terceiro maior planeta do nosso Sistema Solar aparece com uma tonalidade ligeiramente diferente da que estamos habituados.

O planeta, o terceiro maior do nosso Sistema Solar, costuma aparecer em fotografias em azul devido à presença de gás metano na atmosfera. A tonalidade de Neptuno nesta imagem é um pouco diferente, algo que está relacionado com a forma como o James Webb faz as suas observações em infravermelho - o que explica o tom esbranquiçado do planeta.

Por fim, estas imagens do James Webb permitem aos investigadores observarem sete das 14 luas de Neptuno, proporcionando assim mais informações que possam ser estudadas ao longo dos próximos meses.