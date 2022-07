NASA revela primeira imagem colorida do Universo profundo

A primeira imagem científica e colorida do telescópio James Webb marca um dia "histórico", realçou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante um evento que decorreu na Casa Branca, seis meses depois do lançamento do mais poderoso telescópio espacial alguma vez construído.

Esta fotografia é "a imagem infravermelha mais profunda e clara já captada do Universo até agora", destacou a agência espacial norte-americana.

A luz decompõe-se em diferentes comprimentos de onda, incluindo infravermelho, que o olho humano não consegue perceber, ao contrário do James Webb, projetado com esse propósito.

A imagem divulgada mostra milhares de galáxias, mas um "grão de areia na ponta de um dedo com o braço preso", segundo a analogia apresentada pelo diretor da NASA, Bill Nelson, que se referiu ao espaço fotografado como "uma pequena porção do universo".

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j