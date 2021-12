Lançamento do telescópio James Webb marcado para 24 de Dezembro

O lançamento do telescópio espacial James Webb (JWST) através do foguetão Ariane 5, adiado várias vezes, foi confirmado para 24 de Dezembro pela NASA e pela empresa Arianespace.

"O telescópio espacial James Webb foi confirmado para uma data alvo de lançamento a 24 de Dezembro, às 09:20 horas, da base de Kourou (12:20 GMT)", anunciou a Arianespace na rede social Twitter.

Joia da engenharia complexa, o JWST é o maior e mais potente telescópio enviado para o espaço.

Foi construído nos Estados Unidos sob a direcção da agência espacial norte-americana e incorpora os instrumentos das agências europeia (ESA, na sigla em inglês) e canadiana (CSA).

O seu lançamento da base de Kourou, onde chegou em Outubro a partir da Califórnia, foi adiado por duas vezes após problemas menores.

A NASA e a Arianespace querem excluir qualquer risco ligado ao lançamento do instrumento, desenvolvido durante 20 anos com um custo de dez mil milhões de dólares.

Uma revisão geral do lançamento decorrerá a 21 de Dezembro e, se tudo estiver pronto, o foguete será levado para o local do lançamento a 22 de Dezembro, indicou ainda a NASA.

Apresentado como o sucessor do telescópio Hubble, lançado em 1990, o JWST deverá explorar com uma precisão inigualável todo o cosmos, e o seu passado, desde as primeiras idades do universo e a formação das primeiras galáxias.

Será colocado em órbita a 1,5 milhões de quilómetros da Terra.