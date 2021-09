Sucessor do telescópio Hubble já tem data de lançamento

O telescópio espacial James Webb estava para ser lançado desde 2007. Sucessor do Hubble resulta de uma parceria entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial canadiana.

A NASA já escolheu uma data para lançar no Espaço aquele que é o sucessor do Telescópio Espacial Hubble, o James Webb.

O lançamento do Telescópio Espacial James Webb acontecerá no dia 18 de Dezembro, uma data que coloca um fim aos múltiplos adiamentos desta missão. Como recorda o The Verge, o lançamento do James Webb estava inicialmente previsto para 2007.

O projecto é uma colaboração entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadiana. O foguetão Ariane 5 descolará a partir da Guiana Francesa.

O lançamento deste telescópio, maior e mais potente que o Hubble, permitirá aos astrónomos obter mais dados sobre os primórdios do Universo incluindo do nascimento das primeiras estrelas e galáxias.