Professores do ensino secundário participam em acção de formação sobre cibercrime na Praia

A ONUDC promove na segunda-feira, 21, e terça-feira, 22, uma acção de capacitação em matéria de prevenção do cibercrime destinada a professores do ensino secundário da região do Sotavento.

De acordo com as informações avançadas pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (ONUDC), essa formação realiza-se em parceria com o Ministério da Educação, no âmbito Programa Global do ONUDC sobre cibercrime.

Esta iniciativa, de acordo com a mesma fonte, tem como objectivo sensibilizar os professores para a prevenção da cibercriminalidade e a utilização segura da internet, bem como de reforçar o conhecimento sobre as ameaças proporcionadas pelo cibercrime e as medidas a serem tomadas caso se concretizem.

A ONUDC avança ainda que pretende com esta acção, capacitar os professores para aprimorarem a sua actuação como agentes multiplicadores do conhecimento adquirido, sendo os seus estudantes os destinatários principais desse aprendizado.

“Através do Programa Global sobre Cibercrime, o ONUDC concede assistência técnica focalizada para o desenvolvimento de capacidades, prevenção e sensibilização, cooperação internacional e análise sobre o cibercrime, principalmente nos países em desenvolvimento”, lê-se nota.

Actualmente, o Programa Global está a implementar um projeto regional na África Ocidental e Central para reforçar as capacidades dos Estados Membros na região para combater o cibercrime, com as seguintes componentes: reforço de capacidades, prevenção, cooperação e assistência normativa.

A sessão de abertura na Praia realiza-se pelas 09:00, na Escola Técnica Cesaltina Ramos, na Achada Santo António, e será presidida pelo director nacional, Adriano Moreno.

A mesma formação será realizada em São Vicente nos dias 24 e 25, destinada a professores da região do Barlavento.