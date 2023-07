Uma noite sem dormir pode ter um benefício inesperado

Um estudo realizado pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, revelou que a privação total de sono pode aliviar temporariamente os sintomas de depressão numa percentagem significativa de pessoas.

Exames cerebrais feitos em voluntários revelaram alterações intrigantes em áreas críticas do cérebro em indivíduos com depressão grave, em comparação com os que não sofrem da doença.

A investigação envolveu o mapeamento e a medição das funções cerebrais através de ressonância magnética funcional em 54 indivíduos sem historial de perturbações psiquiátricas ou de humor, bem como em 30 indivíduos diagnosticados com depressão.

Entre os participantes sem depressão, 16 foram colocados num grupo de controlo e tiveram uma noite inteira de sono entre os testes. Os restantes, com e sem diagnóstico, foram mantidos acordados durante toda a noite, realizando atividades como ler, jogar jogos de computador e ver televisão.

A privação do sono é considerada há muito tempo um tratamento potencial para a depressão, pelo menos para alguns indivíduos. Surpreendentemente, o estudo concluiu que o humor de 13 dos 30 pacientes com depressão melhorou após a noitada. Em contrapartida, os resultados dos testes de humor dos doentes sem depressão refletiam a irritabilidade e a rabugice habitualmente associadas à privação de sono.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1128 de 12 de Julho de 2023.