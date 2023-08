​Programa GoGlobal abre candidatura para jovens empreendedores participarem na Web Summit Lisboa

Os jovens empreendedores cabo-verdianos podem, a partir de hoje, candidatar-se para representar o Cabo Verde no Web Summit Lisboa, que acontece de 13 a 16 de Novembro, em Lisboa (Portugal). As candidaturas decorrem até 17 de Setembro.

Segundo uma nota da Cabo Verde Digital, serão seleccionadas 10 startups cabo-verdianas, através de concurso público, para estarem presente nesse relevante palco internacional.

“Trata-se da 10ª edição do programa GoGlobal, que proporcionará a esses jovens empreendedores a oportunidade única de networking e interação com líderes empresariais e investidores de classe mundial, bem como empreendedores de outros países, abrindo portas à possíveis parcerias. Um ambiente rico em conhecimento e possibilidades”, frisa.

A mesma fonte indicou que Cabo Verde estará presente, através do GoGlobal. “Um programa do Governo, operacionalizado pela Pró-Empresa, através da Cabo Verde Digital, em parceria com diversas entidades do ecossistema tecnológico nacional, que tem por objectivo consolidar e institucionalizar a participação do país nos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo”.

Conforme a mesma fonte, a cada edição, o GoGlobal alimenta a missão de impulsionar a exposição de projectos e startups tecnológicas nacionais no mercado global, oferecendo aos jovens inovadores cabo-verdianos a oportunidade de se manterem actualizados com as últimas tendências e inovações mundiais.

“Isto, além de garantir visibilidade internacional a incentivos que promovem a transformação digital e o desenvolvimento de ecossistemas de inovação em Cabo Verde, tornando o país um destino atraente para empresas globais de TIC que desejam estabelecer suas sedes nas ilhas”, aponta.

A Web Summit acontece de 13 a 16 de Novembro, na Cidade de Lisboa irá receber mais uma edição de um dos mais relevantes eventos no sector das tecnologias de informação e comunicação a nível mundial.

A feira reúne o melhor da indústria de tecnologia global, num espaço de networking, master classes e round tables, tendo contado com uma participação de mais de 70 mil pessoas todos os anos.