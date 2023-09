NASA vai explorar asteroide trilionário. Falta pouco para a missão histórica

Rumo ao Psyche, para desvendar mistérios. 5 de Outubro é a data em que “a ficção científica se tornará facto científico”.

Agora sim, há data marcada e já está próxima: 5 de Outubro.

É a data em que “a ficção científica se tornará facto científico”, pegando nas palavras do Interesting Engineering.

A NASA vai lançar a missão Psyche nesse dia, para explorar o misterioso e aparentemente trilionário asteroide com o mesmo nome – Psyche.

No Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, conta o site zap.aeiou.pt, decorrem os preparativos finais para a missão Psyche, que pretende desvendar os mistérios do asteroide homónimo.

Num comunicado, a agência espacial revela que os engenheiros testaram todos os quatro propulsores da nave, dobraram meticulosamente os seus painéis solares e abasteceram-na com gás xenón, o combustível para a sua jornada até ao cinturão de asteroides.

O principal objectivo desta missão é, não só chegar ao asteróide rico em metais, mas sim obter informações que poderão alterar a nossa compreensão sobre a formação planetária.

Como lembra o El Confidencial, o Psyche foi descoberto em 1852 mas continua a ser um mistério, guarda um segredo no seu interior.

Falta responder a diversas perguntas: Psyche é realmente um núcleo planetário exposto? É uma rocha grande, um monte de rochas menores ou algo totalmente diferente? As anteriores camadas exteriores (crosta e manto) foram violentamente arrancadas há muito tempo?

E falta a pergunta mais importante: o que aprendemos sobre Psyche pode ser extrapolado para resolver alguns dos mistérios sobre o núcleo da Terra?

A nave seguirá um percurso de espiral até ao asteroide, usando a sua eficiente propulsão elétrica solar, abastecida há pouco tempo com 1.085 kg de xenón.

O asteroide Psyche, com cerca de 278 km no seu ponto mais largo, é um laboratório celestial sem paralelo, podendo ser um fragmento do núcleo de um planetesimal, oferecendo uma perspectiva única sobre os blocos de construção dos primeiros planetas.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1138 de 20 de Setembro de 2023.