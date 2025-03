Desinformação gerada por IA marca recorde em Janeiro, diz observatório

O conteúdo de desinformação gerado por inteligência artificial (IA) registou um recorde em Janeiro ao representar 8% do total de desinformação interceptada pelo Observatório Europeu dos Meios de Comunicação Digitais (EDMO).

De acordo com o relatório mensal divulgado em Fevereiro pelo EDMO, este aumento deveu-se a "conteúdos gerados digitalmente sobre os incêndios florestais na Califórnia. Dos 1.642 artigos de verificação de factos, 128 abordaram a utilização desta tecnologia na desinformação".

"Este número é o mais elevado alguma vez registado desde que o EDMO iniciou a monitorização em Março de 2023", lê-se no relatório.

Dos 1.642 artigos publicados em Janeiro pelas 37 organizações que constituem a rede de verificação de factos da organização, 150 (9%) eram desinformação relacionada com as alterações climáticas e 108 (7%) eram referentes a desinformação sobre imigração.

Além disso, 100 destes artigos (6%) centraram-se na desinformação relacionada com a Ucrânia, 95 (6%) diziam respeito a desinformação relacionada com a União Europeia (UE), 72 (4%) sobre desinformação relacionado com a Covid-19, 28 (2%) sobre o conflito no Médio Oriente e 26 (2%) sobre questões LGBTQ+ e de género.