ELASnaTech: Da Gestão à Transformação - a força feminina nas TIC

​Nunca imaginei que a engenharia me levaria até a tecnologia. Formada em Engenharia da Produção e Gestão Industrial, entrei para o mundo das TIC quase por acaso — mas fui crescendo e aprendendo. Com mais de 19 anos de experiência na NOSi, sou atualmente diretora de ITSM, responsável por assegurar a gestão integrada dos serviços de Tecnologias de Informação da NOSi, EPE.

O meu trabalho não envolve escrever linhas de código, mas sim transformar contextos, conectar equipas, alinhar objetivos e garantir que cada novo sistema de informação seja adotado e implementado com sucesso. Gerir mudanças nas TIC é lidar com processos, pessoas e tecnologia ao mesmo tempo. A mudança, nesse contexto, não é apenas técnica — é cultural, humana e estratégica.

Esse trabalho tem-me permitido contribuir para a transformação digital visível em Cabo Verde, fruto da coordenação e gestão de processos de mudança em projetos estratégicos, com impacto direto nas áreas da Saúde, Administração Fiscal, Câmaras Municipais, Eleições, entre outros. Projetos que têm desempenhado um papel fundamental na modernização do setor público, promovendo maior eficiência, transparência e inclusão digital no país. Cada iniciativa representa um desafio único e uma oportunidade real de melhorar a vida dos cidadãos através da tecnologia — sempre com foco na sustentabilidade e na inovação.

O meu percurso no desporto também contribuiu significativamente para essa trajetória. Através dele, aprendi valores essenciais como disciplina, foco, resiliência e trabalho em equipa — princípios que levo comigo e aplico na liderança de equipas e na condução de processos complexos de transformação digital.

No plano pessoal, ser esposa e mãe de três filhos é um exercício constante de maturidade e propósito, equilibrando os mundos pessoal, profissional e social. Essas experiências reforçam a minha crença de que há espaço — e necessidade — de mais mulheres na tecnologia, ocupando funções estratégicas e posições de liderança nas diversas vertentes.

Como mulher na área das TIC, acredito que temos um papel fundamental na construção de soluções mais inclusivas e eficazes, onde a diversidade de experiências, olhares e vivências pode — e deve — ser considerada como motor da inovação.

Que este espaço inspire mulheres, de variadas faixas etárias, a descobrirem o seu potencial nas TIC, lembrando que não é preciso ser programadora para ser protagonista na transformação digital. O futuro pertence a quem se dispõe a trabalhar, criar e liderar mudanças — e aqui deixo o convite a todas: façam parte dessa história.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1236 de 6 de A de 2025.