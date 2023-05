iib e Ministério da Educação atribuem bolsas de mérito e prémios aos melhores alunos das universidades nacionais

O Internacional Investment Bank (iib) e o Ministério da Educação atribuíram hoje bolsas de mérito e prémios de excelências aos melhores alunos dos cursos de licenciaturas nas áreas económicas e sociais das universidades públicas e privadas nacionais.

Segundo um comunicado do iib, foram atribuídas cinco bolsas de mérito, no montante de 20 mil escudos mensais durante o último ano da licenciatura com vista a cobrir os custos com as propinas e demais despesas associados ao percurso académico, enquanto.

Também foi atribuído uma distinção “Excelência iibCV” que contempla um prémio monetário no montante de 100 mil escudos e ainda a oportunidade de realizar um estágio curricular remunerado no international investment bank S.A. por 6 seis meses.

O Programa De Incentivo à Excelência Académica, entre o iib e o Ministério da Educação, destina-se a distinguir e premiar os melhores estudantes, regularmente inscritos em cursos de licenciatura, nas áreas Económicas e Sociais, em Instituições de Ensino Superior estabelecidas em Cabo Verde, com vista a estimular e promover a educação superior e a meritocracia académica.