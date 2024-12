CVTelecom lança concurso público internacional para substituição do Cabo Submarino Inter-ilhas

A Cabo Verde Telecom anunciou hoje o lançamento de um concurso público internacional para a contratação de serviços, fornecimento e instalação de um novo sistema de cabo submarino inter-ilhas em fibra óptica.

Segundo a empresa, o projecto CSII-4 visa substituir os seis segmentos do sistema dos cabos submarinos em serviço que atingiram o fim de vida útil.

O Cabo Submarino Inter-ilhas é um sistema constituído por 11 segmentos de cabos submarinos em fibra óptica, com pontos de amarração em todos as ilhas habitadas de Cabo Verde.

“Esta infraestrutura, cuja primeira fase de construção data de 1999, desempenha um papel fulcral no contexto da rede nacional de comunicações eletrónicas, e tem na sua arquitetura uma configuração em anel, que lhe dá um grau de elevada resiliência bem como condições equitativas de disponibilidade dos serviços de comunicação em todas as ilhas, garantindo assim a coesão nacional e alicerçando a integração económica e social do país”, explica a Cabo Verde Telecom.

A actualização tecnológica desta infraestrutura permite antecipar e garantir a capacidade de absorção do aumento de tráfego, com um desempenho operacional necessária para responder aos desafios da crescente procura, nomeadamente aqueles que advêm dos novos hábitos de utilização de Interne.

Nomeadamente o ‘streaming’ de vídeos, introdução de novas tecnologias como o 5G, Cloud Computing serviços de Inteligência Artificial(IA), entre outros.

O projecto “CSII-4”, o primeiro de um ambicioso programa de investimentos promovido pela CVTElecom com a designação de “Connectivity 2.0”, inclui o desenho e instalação de seis segmentos de cabo submarino de última geração, num total de aproximadamente 750 quilómetros de fibra, que irá reforçar a conectividade nacional e terá pontos de amarração em São Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio e Santiago.

Co-financiado pelo Banco Europeu de Investimento, a Cabo Verde Telecom dá início assim à implementação do programa de investimentos “Connectivity 2.0”, cujo orçamento global ascende a 80 milhões de Euros que contempla um conjunto de projetos estruturantes em tecnologias modernas para atender às crescentes demandas do mercado e irão contribuir para impulsionar o desenvolvimento económico do país.

A abertura das propostas decorrerá no dia 6 de Fevereiro de 2025.