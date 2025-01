​CV Interilhas fecha 2024 com mais de meio milhão de passageiros transportados

A CV Interilhas, concessionária responsável pelo transporte marítimo interilhas, anunciou os resultados operacionais de 2024. A empresa registou no último ano um aumento de 17% no número de passageiros transportados em comparação com 2023, atingindo um total de 517.956 passageiros.

Segundo um comunicado da CV Interilhas, foram realizadas 3.436 viagens com total segurança, transportadas 39.915 viaturas e movimentadas 139.994 toneladas de carga, incluindo 52.873 toneladas de carga geral. “Os números refletem o impacto das operações na mobilidade e na integração das ilhas, resultado da confiança dos cabo-verdianos e do esforço da equipa da CV Interilhas, que opera 24 horas por dia com a missão de conectar as ilhas, unir famílias e impulsionar os negócios locais”, na visão da concessionária responsável pelo transporte marítimo interilhas . O comunicado informou ainda que durante o ano de 2024, a CV Interilhas ampliou a sua capacidade com a criação de um novo centro logístico em Mindelo. De acordo com a empresa de transporte interilhas, a referida infraestrutura estratégica reforçou a eficiência operacional da empresa, permitindo a prestação de um serviço de transporte marítimo mais confiável e eficiente. “O Grupo ETE reafirma o seu compromisso em continuar a servir Cabo Verde com segurança, eficiência e qualidade, promovendo a coesão territorial e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do pais”, assegurou no comunicado.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.