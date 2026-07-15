Candidaturas ao Selo Empresa Excelência 2025 já estão abertas

As candidaturas para a 3.ª edição da iniciativa Empresa Excelência já estão abertas e decorrem até 31 de Outubro.

Segundo a organização, as candidaturas são gratuitas e voluntárias. Podem participar empresas privadas com contabilidade organizada, sede ou registo comercial em Cabo Verde e, pelo menos, três anos de actividade.

A mesma fonte refere que as empresas interessadas deverão efectuar o registo na plataforma oficial, preencher a informação solicitada e submeter a documentação necessária, incluindo informação financeira relativa ao exercício de 2025, declarações de situação regularizada perante a Direcção Nacional de Receitas do Estado (DNRE) e o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), bem como um questionário sobre sustentabilidade e governação empresarial.

A avaliação das candidaturas é efectuada de forma automatizada, sem intervenção humana, com base em critérios objectivos relacionados com o desempenho económico e financeiro, solidez empresarial, boas práticas de gestão, cumprimento das obrigações fiscais e contributivas, sustentabilidade e responsabilidade empresarial.

Desde o lançamento da iniciativa, o número de empresas participantes tem vindo a crescer. Na primeira edição foram registadas 60 empresas, das quais 19 formalizaram a candidatura, tendo 10 recebido o Selo Empresa Excelência 2023.

Na segunda edição, foram registadas 150 empresas, cerca de 45 apresentaram candidatura e 25 obtiveram a certificação referente a 2024.

Ao todo, já foram atribuídas 35 certificações a empresas de sectores como comércio, indústria, turismo, alojamento e restauração, saúde, tecnologias de informação, transportes e logística, entre outros.

Além do reconhecimento público, as empresas certificadas passam a integrar uma comunidade empresarial que beneficia de um conjunto de vantagens estabelecidas através de parcerias com entidades públicas e privadas.

Entre os benefícios actualmente disponíveis figuram garantias pré-aprovadas através da Pró-Garante para facilitar o acesso ao financiamento, soluções de consultoria empresarial disponibilizadas pela MGO Consulting e descontos de 30% em formações da Cegid Academy e em soluções de licenciamento Cegid.

Para esta terceira edição, a organização anuncia ainda novas categorias de reconhecimento, o reforço da rede de benefícios para empresas candidatas e certificadas e a continuidade da criação de uma comunidade empresarial assente na confiança, rigor e colaboração.

Segundo a BTOC Cabo Verde, o objectivo é contribuir para um tecido empresarial mais competitivo, sustentável e preparado para responder aos desafios futuros, promovendo simultaneamente a adopção de boas práticas de gestão, a transparência empresarial e a literacia financeira das empresas.

A iniciativa Empresa Excelência é desenvolvido com o apoio técnico do Accelerator Lab do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e com o apoio do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, o projecto pretende continuar a incentivar a competitividade e a valorização do tecido empresarial cabo-verdiano.