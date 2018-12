Cabo Verde Airlines celebra aniversário com tarifas promocionais

​A Cabo Verde Airlines acaba de lançar uma campanha promocional para celebrar os 60 anos da companhia (antes designada de TACV), com descontos até 60 % em todas as rotas.

A campanha vai estar disponível a partir desta quinta-feira, 27, e decorrerá até 15 de Janeiro. As viagens deverão acontecer até 31 de Março de 2019.

Em ida e volta, os bilhetes Praia-Paris poderão ser adquiridos a partir de 37.840 escudos. Viajar da Praia para Boston custará 63.440 escudos. Praia-Dakar, 27.240 escudos (a partir do Sal, 26.040). Praia-Fortaleza. 33.640 (a partir do Sal, 32.440) escudos. Praia-Lisboa, 28.440 escudos (igual valor a partir do Sal). Todas as taxas incluídas. As tarifas não são reembolsáveis e os lugares são limitados.

A compra destes bilhetes pode ser feita através do site da companhia, das lojas de vendas, do call center 2608260 e das agências de viagens.