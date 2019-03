O que (não) comer durante a menstruação

Devido às mudanças hormonais, durante a menstruação, muitas mulheres ficam ansiosas, irritadas, tensas e stressadas. Mudar os hábitos alimentares pode amenizar, e muito, os desconfortos causados pela menstruação.

Sugestão de produtos a ingerir durante a menstruação





Iogurte

O iogurte possui cultivos vivos e activos de bactérias ideais para uma digestão saudável. Também é uma boa fonte de cálcio o que contribui para aliviar o mal-estar menstrual.

Água

O excesso da retenção de líquidos é uma das principais causas de sintomas como cólicas. Um dos melhores métodos para reduzir a retenção de líquidos é aumentar o consumo de água. Quando a mulher não bebi água suficiente, o seu corpo poderá compensar essa insuficiência mediante a retenção de líquidos adicionais.

Verduras

Os vegetais verdes são ricos em cálcio, potássio e magnésio, que aliviam e previnem as contracções que conduzem à cólica. Esses minerais podem acalmar e relaxar as emoções, diminuindo a irritação. Além disso, as verduras contêm uma boa quantidade de vitamina K, necessária para coagular o sangue e prevenir o sangramento excessivo.

Chá

O chá contêm manganês. Mas as mulheres devem evitar os chás que contêm cafeína. Por isso o chá de gengibre pode ser útil para aliviar as náuseas e a tensão abdominal. Por sua vez, o chá de camomila contém propriedades que aliviam os espasmos musculares e reduzem a tensão que pode conduzir à ansiedade e à irritabilidade.

Alimentos que devem ser evitados no período menstrual

Cafeína

A cafeína tende a deixar a mulher menstruada mais agitada, aumenta as probabilidades de cólicas, ansiedade, stress, dores de cabeça e nervosismo. Além disso, pode contribuir para que o ciclo menstrual se torne irregular. Isto porque a cafeína estreita os vasos sanguíneos e desidrata o corpo.

Fritos

Os alimentos ricos em gordura como produtos lácteos integrais, alimentos fritos e óleos aumentam os níveis de estrogénio, o que aumenta a contracção uterina, segundo os especialistas. Manter os níveis de estrogénio estáveis significa que as mudanças no útero não serão extremas, o que reduzirá as cólicas e a dor.

Açúcar

Os bolos, doces, cereais para o café da manhã e farinha branca são alguns dos produtos que o corpo converte rapidamente em açúcar, por isso, é importante limitar o consumo desses alimentos. Os açúcares refinados podem aumentar e bloquear o açúcar no sangue, fazendo com que a mulher fique de mau humor.

Alimentos processados

Limitar o consumo de sódio reduz a retenção de líquidos e o inchaço. O melhor é evitar alimentos enlatados e processados, como a mistura de bolos e produtos com queijo, molho de soja e qualquer alimento que contenha 200 mg ou mais de sódio por porção.