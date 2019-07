Artistas cabo-verdianos cantam Moçambique

Tito Paris, Beto Dias, Gil Semedo, Mito Kaskas, Mika Mendes, Cordas do Sol, Solange Cesarovna, Fidjus di Codé di Dona, Lippe Monteiro, Tony Fika, Boy G Mendes, Willian Araújo e Bulimundo são alguns dos artistas e bandas que vão estar num show beneficente intitulado “Nu Kanta Pa Moçambique”.

Organizado pela Cruz Vermelha de Cabo Verde, o show é mais uma forma do país expressar a sua solidariedade para com o povo do Moçambique afectado pelo ciclone Idai.

O espectáculo acontece este sábado, 27, a partir das 20:00, no Estádio da Várzea, na Cidade da Praia. “É uma forma de Cabo Verde expressar a sua solidariedade para com aquele povo que já ajudou o nosso país nos momentos difíceis”, afirma o Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo Carvalho.

Será um momento de muita música e de convívio. Além deste evento, Cabo Verde já contribuiu com géneros alimentícios e envio de uma equipa médica a Moçambique. “Temos estado a receber solicitações para enviar mais médicos e outros profissionais de saúde”, indica.

O evento contará com a presença do Presidente da Cruz Vermelha de Moçambique, Avelino Isaías Mondlane, que está em Cabo Verde para agradecer o apoio concedido pelas autoridades nacionais durante a tragédia provocada pelo ciclone Idai.

De sublinhar que foi no mês de Março do corrente ano que o ciclone Idai assolou a cidade da Beira e afectou as sete províncias das regiões centro e norte do país.