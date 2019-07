Abertas candidaturas ao prémio Solidariedade e Voluntariado do Somos Cabo Verde

As candidaturas para o prémio Solidariedade e Voluntariado já estão abertas. A 5ª edição do Somos Cabo Verde está agendada para o mês de Outubro, mês dedicado à Cultura cabo-verdiana.

Para a categoria Solidariedade e Voluntariado, à semelhança da Inovação e Empreendedorismo, os interessados devem apresentar as suas candidaturas.

Podem candidatar-se associações, instituições e organizações que trabalham em território nacional. O júri vai analisar a qualidade das obras ou realizações, a sustentabilidade do projecto, a potencialidade/capacidade da organização para assegurar a continuidade futura do projecto, com recursos próprios; a inovação, o número de pessoas envolvidos; o número de beneficiários da intervenção e a capacidade de estabelecimento de parcerias com outras entidades.

A organização avisa que juntamente com a apresentação da candidatura, a Associação/Organização/Institu ição deve enviar o relatório de actividades de 2018. As candidaturas devem ser envidas até dia 9 de Agosto, para o email somoscaboverde@gmail.com.

Segundo a organização, após a análise de todas as candidaturas, os três elementos do Júri destas duas categorias vão seleccionar os cinco pré-nomeados.