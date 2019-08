E os jurados são ...

A organização acaba de divulgar o corpo de jurados para a 5ª edição do Somos Cabo Verde, que acontece em Outubro.

Com a divulgação do júri, a organização garante que começam de imediato os trabalhos para a escolha dos cinco pré-nomeados de cada categoria, sendo que a divulgação irá acontecer no final deste mês.

Solidariedade e Voluntariado, Moda, Diáspora, Música, Cultura, Empresarial, Inovação e Empreendedorismo, Desporto, Comunicação Social, Homem e Mulher do Ano são as categorias que serão premiados nesta edição do Somos Cabo Verde.

De referir que, desde 2015, mais de 100 personalidades foram já premiadas no Somos Cabo Verde, em cerimónias de muitas emoções, alegrias e duetos improváveis inesquecíveis.