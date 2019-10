Tony Fika e Trakinuz em dueto na gala Somos Cabo Verde

Os artistas Tony Fika e Trakinuz juntos pela primeira vez, numa actuação na 5ª edição da gala Somos Cabo Verde.

Este é o terceiro dueto que vai fazer parte da gala, agendada para o dia 18 deste mês, na cidade da Praia, sob o lema "Somos Um Só, em Prol da Cultura”.

Além desta actuação, a gala será abrilhantada com os duetos de Ferro Gaita e Elji, Soraia Ramos e Blacka.

Este ano, para comemorar os cinco aniversário do Somos Cabo Verde, a organização decidiu oferecer aos cabo-verdianos cinco duetos improváveis.

De referir que as categorias Música, Homem e Mulher do Ano são de votação do público, por SMS ou no site, e a Diáspora apenas no site www.somoscaboverde.cv.