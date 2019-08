Nhu São Roque celebra-se este fim-de-semana na Cidade Velha

A Cidade Velha recebe este fim-de-semana as festividades de Nhu São Roque, padroeiro dos pescadores. Durante três dias, haverá várias actividades desportivas, culturais e religiosas.

As actividades arrancam esta sexta-feira, 16, com jogos de carta, oril e torneio de futebol. No sábado, 17, acontece o concurso de gastronomia “Do Mar à Mesa” – Caldo de Peixe à moda da Cidade Velha.

Animação desportiva, concurso de natação masculino e feminino, concurso de pesca “Manel Caralho”, Corrida de bote, desfile de trajes de mar, III edição Noite Branca e “RGS Canta Nhu São Roque” são outras actividades programadas para este sábado.

No domingo, realiza-se a Missa Solene, benção de botes, desfile de botes e premiação de bote melhor decorado, almoço convívio e actuação da Banda Militar de São Domingos.

Este fim-de-semana, a comunidade volta a reunir-se, tal como acontece desde tempos remotos, para agradecer ao padroeiro as ajudas que o Mar lhes tem proporcionado.