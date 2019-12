Câmara de Roterdão vai subsidiar evento de comemoração do 45º aniversário da Independência de Cabo Verde

Savanah da Rosa e Cheila Delgado são cabo-verdianas e residentes na Holanda. Durante uma apresentação de projectos de cultura em Roterdão, as duas foram escolhidas como vencedoras de um prémio atribuído pela câmara da cidade e vão contar com um subsídio monetário para realização de um evento em comemoração do 45ª aniversário da Independência Nacional.

Após vencer o concurso lançado pela Câmara de Roterdão, as emigrantes já iniciaram os contactos com Cabo Verde para atrair mais parceiros e patrocinadores e, ainda, definir os artistas nacionais que vão actuar na Noite da Independência de 4 de Julho de 2020. “Estamos felizes com o apoio da Câmara de Roterdão, mas não é suficiente para conseguirmos realizar tudo o que temos planeado. Daí que já estamos a procurar mais parceiros para garantir a realização de um evento digno desta data tão importante para nós”, afirma Savanah da Rosa, natural da ilha de São Nicolau. A Noite da Independência realizada em Julho deste ano foi um sucesso com a participação de vários artistas nacionais. Cabo Verde Show, Beto Dias, Ceuzany, Extreme, Diva Barros e o comediante Benji foram alguns dos convidados do jantar dançante então realizado. Para os 45 anos da independência nacional, a organização espera conseguir elevar a fasquia e, por isso, iniciaram em Fevereiro os preparativos para a edição de 2020. “Queremos divulgar mais a realização deste evento em Cabo Verde e queremos que a festa seja maior. Daí que iniciamos os preparativos bem mais cedo e esperamos conseguir realizar um evento à altura da data que vamos celebrar”, afirma Savanah da Rosa.

