Beto Diogo apresenta “Do Lixo à Arte – Reciclagem Sustentável”

O artesão Beto Diogo apresenta, na cidade da Praia, a exposição “Do Lixo à Arte – Reciclagem Sustentável”.

Esta exposição pretende sensibilizar para através da reciclagem, transformar o lixo em arte, alertar o público e as autoridades para os perigos resultantes da poluição ambiental.

Beto Diogo utiliza restos de materiais utilizados nas suas produções para os transformar em elementos de decoração, dando utilidade àquilo que, por norma, tem por destino o lixo.

Esta exposição estará patente ao público, no Palácio do Governo, de 10 a 14 deste mês. A abertura acontece na próxima segunda-feira, 10, pelas 16h00, e conta com a presença da Embaixadora da República de Angola em Cabo Verde, Júlia Machado, do Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e do Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Beto Alves.

O acto de abertura terá um momento cultural, com actuação de Marlici, David Rocha, Romeu di Lurdis e Dulce Sequeira. A apresentação da exposição estará a cargo do cantor e activista cultural Zé di Tcharku.

Beto Diogo é,também activista cultural, natural da ilha de São Vicente, mas reside desde há duas décadas na cidade de Assomada, em Santa Catarina, onde tem ateliê e vem desenvolvendo vários projectos, quer na produção de artesanato, quer no domínio da formação.

Artesão de profissão desde 2011, fundador do “Atelier Beto Diogo”, mentor do projecto Artes em Cabedal e ambientalista, Beto Diogo usa a sua arte para promover a reciclagem, transformando em arte, o lixo.