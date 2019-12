Sugestões para o Reveillon

Temos algumas sugestões para a festa de final do ano na cidade da Praia, São Vicente e na ilha do Sal.

Praia

- A Câmara da Praia realiza Festa de “Virade D`Anu”, na largo de Kebra Kanela com actuação de Bulimundo, Tony Fika, Mito Bosson e Herdeiros de Codé di Dona USA. Além dessas actuações haverá fogo-de-artifício.

- O espaço Nice Kriola vai celebrar o final do ano com uma actuação do grupo Bulimundo e animação com Dj Nôs Manera.

- No espaço Kebra Cabana, a festa do fim do ano arranca a partir das 22h00, haverá música ao vivo com actuação de Nataniel Simas e Amigos.

- A festa da passagem de ano no espaço musical, Gamboa será ao som de Rui di Bitina, Josimar e Banda.

- Já no Warehouse – Sigui Sabura, o final do ano será marcado com Baile Kanekinha e a animação estará a cargo de Djs Pensador e Tchutchá.

- O espaço Aqva vai realizar “Delight Reveillon”, para celebrar a passagem de ano.

- No restaurante Avis a festa começa a partir das 13h00, com animação musical de artistas Djoy Amado e diversos artistas.





São Vicente

- A Câmara Municipal oferece aos seus munícipes baile de fim-de-ano na Rua de Lisboa com Richie Campbell, Loony Jonhson, Constantino Cardoso, Mindela Soares, Boy G. Mendes, Dudu Araújo, Jorge Sousa, Edson Oliveira e Deejay Télio. Haverá ainda fogo-de-artificio.





Sal

- A Câmara Municipal oferece festa de fim-de-ano, nas cidades de Espargos e Santa Maria e fogo-se-artificio. Na cidade de Espargos a festa será na Rua 3 de Agosto, com actuação de Muno Lima, Banda Municipal, Cindy Brito, Nilson Veiga, Serginho Ramos e animação de Djs. Em Santa Maria, a festa vai acontecer na Praça Manoel António Martins com actuação de Beto Dias e Mateus Band e animação de Djs.