Jovem cria página em rede social para a ajudar a poupar

Depois de regressar ao país, após estudar no Brasil, e ao deparar-se com a crise provocada pela COVID-19, jovem cria página, no Instagram, para dar dicas de controlo de gastos e planeamento financeiro.

Jaqueline Lima é formada em Ciências Económicas na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Rio Grande do Sul. Em Janeiro, regressou a Cabo Verde, mas devido ao confinamento imposto pela COVID-19, ainda não teve a oportunidade de trabalhar.

Para ocupar o tempo e a mente, em Abril, a jovem criou, no Instagram, uma página de consultoria financeira e já soma 679 seguidores.

O objectivo, conta, é ensinar os cabo-verdianos a controlar os seus gastos, a ter um planeamento financeiro, uma outra fonte de rendimento extra, e “principalmente” a não gastarem tudo o que ganham.

“Quase todos os dias recebo feedback na página. Assim fico a saber que aquilo que estou a fazer, faz diferença na vida das pessoas. Até porque, além das dicas de educação financeira, há frases de motivação, indicação e resumo de livros que já li e pretendo ler. Não só livros de finanças mas também de desenvolvimento pessoal e produtividade”, afirma.

Para esta jovem, apesar de considerar todas as dicas importantes, o controlo e planeamento de gastos é a dica indispensável. Isto porque, prossegue, em todo o mundo, há “muitas pessoas com mais despesas do que podem pagar”.

“A parte do planeamento é importante porque quando a pessoa anota tudo que gasta, no final do mês pode saber com o que gastou e se realmente há necessidade de gastar tanto com aquilo”, defende.

O planeamento, prossegue Jaqueline Lima, também faz com que as pessoas se foquem nos seus gastos e nas suas necessidades básicas.

“Por exemplo, a pessoa pode optar por fazer compras nos lugares onde o seu dinheiro rende mais e mensalmente e não nas lojinhas perto de casa, semanalmente, onde corre o risco de gastar mais do que é necessário. Tudo isso com um bom planeamento”, explana.

A página “Jaqueline Lopes Lima, Consultora Financeira” conta com 54 publicações com dicas financeiras. Conforme a jovem economista, as orientações tratam-se suas práticas diárias e o modo como lida com o dinheiro.

A maioria, continua, são aprendizagens de cursos online que faz. Num futuro próximo, entretanto, pretende preparar o próprio ebook de Educação Financeira.