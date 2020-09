Concertos online para campanha Crowdfunding da SCM arrancam este sábado

Está agendado para este sábado, 19, o arranque dos concertos online a favor da campanha Crowdfunding #Djuntu pa Apoiá nos Autores e Artistas# da Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM). Com esta campanha a SCM vai apoiar os seus membros que foram afectados pela pandemia da COVID-19.

A campanha #Djuntu pa Apoiá nos Autores e Artistas# tem como objectivo continuar a contribuir para a mitigação dos efeitos da COVID-19 no sector criativo e artístico, com especial atenção para a área da música.

Esta iniciativa terá a duração de um mês, de 12 de Setembro a 12 de Outubro, e contará com a participação de vários autores, artistas e músicos de Cabo Verde residentes nas ilhas e na nossa Diáspora, que se solidarizaram com a própria classe, disponibilizando-se em abrilhantar-nos com concertos de LiveStreaming e mensagens especiais de apoio.

O concerto online arranca este sábado, 19, às 18h00, com o artista Beto Dias, nas páginas do Facebook e Instagram da SCM.

Além de Beto Dias, o palco musical da campanha Crowdfunding da SCM irá receber artistas como Solange Cesarovna, Hélio Batalha, Fidjus di Codé di Dona, Oudji, Albertino Évora, Tété Alhinho, Ilo Ferreira, Diva Barros, Dany Mariano, Kiddye Bonz, Zé Rui de Pina, Manel di Candinho, Gabriela Mendes e Constantino Cardoso.

As contribuições para esta causa devem ser feitas na Plataforma de Crowdfunding da UNIDO (www.unido.cv), através do link: https://www.unido.cv/product/apoio-aos-musicos-autores-e-artistas-de-cabo-verde/

De referir que a campanha foi lançada no passado dia 12 deste mês, e contará com o apoio do Lab Acelerador da PNUD, através da Plataforma UNIDO.